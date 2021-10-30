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Son dakika: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2021
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Son dakika: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

Son dakika haberine göre Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksama yaşanıyor. Seferler Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerini yer verildi.

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