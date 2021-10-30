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AB'den Başkan Erdoğan görüşmesi açıklaması! Afganistan detayı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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AB’den Başkan Erdoğan görüşmesi açıklaması! Afganistan detayı...

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Leyen açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptıklarını bildirdi.

Von der Leyen, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık." ifadesini kullanan von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik kurtarma çabalarına ve Afganistan'daki duruma kadar birçok konuda durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.

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