Son dakika: Bilsen Pirpor öldü mü? Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında?

Son dakika... Bilsen Pirpor'a ne oldu? Bilsen Pirpor öldü mü? Dün ölü olarak bulunan kimliği belirsiz kadın cenazesi bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından dövmeli kadın cesedinin Bilsen Pirpor'a mı ait olduğu merak edilmeye başlandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin ele aldığı Bilsen Pirpor olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Bilsen Pirpor olayı nedir? Bilsen Pirpor öldü mü? Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...

BİLSEN PİRPOR ÖLDÜ MÜ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dünkü bölümünde, dövmeli bir kadın cenazesi bulunduğu ve otopsiye gönderildiği açıklanmıştı. Müge Anlı bugünkü programda otopsi sonucunu açıkladı. 69 gündür kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor'ün öldüğü açıklandı.

Bilsen Pirpor ciyanet kurbanı mı? Bilsen Pirpor'a ne oldu? Bilsen Pirpor'un neden öldüğü, ciyanete mi kurban gittiği henüz bilinmiyor.