Son dakika: Bilsen Pirpor öldü mü? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında?
Son dakika... Bilsen Pirpor öldü mü? atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 69 gündür kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Dün kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunduğu açıklamasının yapılmasının ardından "Bilsen Pirpor öldü mü?" soruları gündeme geldi. Müge Anlı'nın bugünkü programında otopsi sonucu açıklandı. Peki, Bilsen Pirpor olayı nedir? Bilsen Pirpor öldü mü? Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Bilsen Pirpor'a ne oldu? Bilsen Pirpor öldü mü? Dün ölü olarak bulunan kimliği belirsiz kadın cenazesi bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından dövmeli kadın cesedinin Bilsen Pirpor'a mı ait olduğu merak edilmeye başlandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin ele aldığı Bilsen Pirpor olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Bilsen Pirpor olayı nedir? Bilsen Pirpor öldü mü? Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...
BİLSEN PİRPOR ÖLDÜ MÜ?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dünkü bölümünde, dövmeli bir kadın cenazesi bulunduğu ve otopsiye gönderildiği açıklanmıştı. Müge Anlı bugünkü programda otopsi sonucunu açıkladı. 69 gündür kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor'ün öldüğü açıklandı.
Bilsen Pirpor ciyanet kurbanı mı? Bilsen Pirpor'a ne oldu? Bilsen Pirpor'un neden öldüğü, ciyanete mi kurban gittiği henüz bilinmiyor.
BİLSEN PİRPOR OLAYI NEDİR?
Bulgaristan Göçmeni 58 yaşındaki Bilsen Pirpor, 7 yıl önce eşini kaybetmiş ve bir sabah "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı ve bir daha haber alınamadığı bildirildi.
En son 21 Ağustos 2021 tarihinde annesi ile telefon görüşmesi yaptığı ve o tarihten itibaren haber alınamadığı belirtildi. Kırklareli Lüleburgaz' da Birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi olan Yüksel Yıldırım' ın annesi, aileye şunları söylediği iddia edildi.
"Bilsen rüyasında eski kocası Remzi' yi görmüş. Remzi beni çağırıyor" diyerek evden ayrıldı". Evden ayrıldığı gün ise pasaportu ve parçalanmış telefonu yolda bulunuyor. Pasaportu aileye teslim edildiği fakat parçalanmış telefonun ise verilmediği iddia ediliyor.
BİLSEN PİRPOR'UN SEVGİLİSİ SABIRLARI ZORLADI
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kayıp olarak aradığı ve ölü olarak bulunduğu açıklanan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un birlikte yaşadığı sevgilisi Yüksel Yıldırım, canlı yayında ardı arkası kesilmeyen yalanlar sıraladı. Sevgilisinin ölmüş eski kocasının peşine gittiğini söyleyerek evden ayrıldığını anlatan Yıldırım, dakikalar önce söylediği ifadeyi de yalanladı. Şüphe oklarını üzerine çeken Yıldırım'ın talihsiz kadına bir şey yapmış olabileceği gündeme gelirken kendisinden 41 yaş küçük bir kızla görüştüğü ortaya çıktı.
İFADELERİNİN HEPSİ ÇELİŞKİLİ
Sevgilisi kaybolduktan sonra birbirinden tutarsız ve çelişkili ifadelerde bulunarak dikkatleri üzerine çeken Yıldırım, iddiaların ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Ancak canlı yayında her söylediğini inkar eden, dakikalar içinde birbirinden farklı ifadelerde bulunan 65 yaşındaki Yıldırım, söyledikleriyle sabırları zorladı. İlk ifadesinde sevgilisini evden giderken annesinin gördüğünü söyleyen Yıldırım, bir sonraki ifadesinde kıyma alması için 300 lira verdiği sevgilisinin kendisinin yanından ayrıldıktan sonra kaybolduğunu söyledi.
MÜGE ANLI'DAN TEPKİ: NEDEN YALAN SÖYLÜYORSUN
Bilsen Pirpor'un ortada olmayan telefonu ve pasaportunu da kendisine bir köylüsünün bulup verdiğini, kendisinin de ailesine teslim ettiğini söyleyen Yıldırım'ı bu konuda da yalanlayan ifadeler art arda geldi. Program kayıtları ve görgü tanıklarıyla Yıldırım'ın yalan söylediğini ortaya çıkaran Müge Anlı, "Bunlar senin anlattığın gibi olmaz. Sana telefon nerede dediğimde teyzesinin kızında dedin. Ama vermemişsin… Dün de telefon bendeyse Allah benim belamı versin dedin. Neden yalan söylüyorsun?" diye tepki gösterdi.
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- Son dakika: Bilsen Pirpor öldü mü? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında?
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