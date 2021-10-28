Son dakika: İlham Aliyev 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan’ı kutladı

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, siyasi, ekonomik, askeri açıdan güçlü ve istikrarlı Türkiye'nin uluslararası arenada çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen geniş çaplı program ve projelerin Türkiye'nin her yönlü ilerleme ve yükselişine hizmet ettiğini ifade ederek Türk halkının Erdoğan'a olan büyük itimadının, stratejik gelişim çizgisinin başarıya ulaşmasındaki en önemli faktör olduğunu kaydetti.