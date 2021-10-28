MSB açıkladı: Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinden acı haber

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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