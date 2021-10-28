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MSB açıkladı: Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinden acı haber

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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MSB açıkladı: Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinden acı haber

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir Mehmetçik'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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