28 Ekim hastaneler, sağlık ocağı açık mı? 28-29 Ekim hastaneler çalışıyor mu?

28 Ekim hastaneler açık mı? 28-29 Ekim hastaneler sağlık ocağı çalışıyor mu? Sağlık problemi nedeniyle hastaneye veya sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Resmi tatillerde hastaneler veya sağlık ocaklarının çalışma düzenlerinde değişiklik yaşanıyor. Resmi tatil nedeniyle sadece acil servis çalışıyor. Peki; 28-29 Ekim hastaneler açık mı?