28 Ekim hastaneler, sağlık ocağı açık mı? 28-29 Ekim hastaneler çalışıyor mu?
28 Ekim hastaneler, sağlık ocağı açık mı? 28-29 Ekim hastaneler çalışıyor mu? Hastane ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle, randevusu olan veya sağlık problemi nedeniyle hastaneye gitmeyi düşünenler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki; 28-29 Ekim hastaneler, sağlık ocağı açık mı?
28 Ekim hastaneler açık mı? 28-29 Ekim hastaneler sağlık ocağı çalışıyor mu? Sağlık problemi nedeniyle hastaneye veya sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Resmi tatillerde hastaneler veya sağlık ocaklarının çalışma düzenlerinde değişiklik yaşanıyor. Resmi tatil nedeniyle sadece acil servis çalışıyor. Peki; 28-29 Ekim hastaneler açık mı?
28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?
28 Ekim Perşembe günü sağlık ocakları ve hastanelerde poliklinik hizmetleri yarım gün olacak.
Öğle arasında sonra 1,5 gün sürecek resmi tatil başlayacak. Hastanelerde yalnızca acil servis hizmetleri verilecek.
29 EKİM HASTANELER AÇIK MI?
29 Ekim resmi tatil nedeniyle yine sadece acil servis hizmetleri verilecek.
28-29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?
Bilindiği gibi eczaneler resmi tatillerde nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor.
Yarın, yani 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olacağı için eczaneler öğleden sonra kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
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