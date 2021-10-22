Prof. Dr. Uğur Şahin’den dikkat çeken Turkovac sözleri: Tüm insanlığa yardımcı olacak

Ürettikleri Kovid-19 aşısının aşamalarının engelsiz bir süreçle ilerlediğini kaydeden Şahin, faz 1'de 4 bin , faz 2'de 60 bin ve faz 3'te 5 milyon kişide uygulanan aşının onayının çok büyük bir veri tabanına dayandığını vurguladı.

Özlem Türeci de Kovid-19 aşısını bulmalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bilimin, küresel bir krize karşılık verebileceğini gösterdik." diye konuştu.