22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken Turkovac sözleri: Tüm insanlığa yardımcı olacak

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken Turkovac sözleri: Tüm insanlığa yardımcı olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
ABONE OL
Prof. Dr. Uğur Şahin’den dikkat çeken Turkovac sözleri: Tüm insanlığa yardımcı olacak

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile İspanya'nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olan Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel dalda ödüle layık görüldü. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, törenin yapılacağı Oviedo kentinde düzenlediği basın toplantısında yerli aşı Turkovac ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olan Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel dalda ödüle layık görülen Uğur Şahin ve Özlem Türeci, törenin yapılacağı Oviedo kentinde basın toplantısı düzenledi.

"Olağanüstü bir takım çalışmasıyla imkansızın imkansızını gerçekleştirdik." diyen Şahin, "2020'de başladığımız çalışmaları en kısa zamanda bitirmemiz gerekiyordu. Vardiyalı 24 saat çalıştık. Herkes işine konsantre oldu. Dışarıda olup bitenden kimsenin haberi yoktu. Bu bize büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir fırsat verdi." dedi.

Ürettikleri Kovid-19 aşısının aşamalarının engelsiz bir süreçle ilerlediğini kaydeden Şahin, faz 1'de 4 bin , faz 2'de 60 bin ve faz 3'te 5 milyon kişide uygulanan aşının onayının çok büyük bir veri tabanına dayandığını vurguladı.

Özlem Türeci de Kovid-19 aşısını bulmalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bilimin, küresel bir krize karşılık verebileceğini gösterdik." diye konuştu.

Türeci, Kovid-19'a karşı Türkiye'de geliştirilen yerli Turkovac aşısı için ise "Onay alan tüm aşılar gibi salgının aşılmasında insanlığa yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durumda piyasada olan Kovid-19 aşılarının virüsün mutasyona uğrayan türlerine karşı da etkili olduğunu anlatan Türeci, buna rağmen yeni bir virüsle karşı karşıya olmalarından dolayı tedbiri ve araştırmaları elden bırakmamak gerektiğini ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA