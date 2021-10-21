Türkiye Meteoroloji’nin raporuyla sevindi! İşte beklenen hava sıcaklığı

İŞTE HAVA DURUMU İLE İLGİLİ DETAYLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin Sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.