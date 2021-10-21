Tunceli'den yürek yakan haber! Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu
Son dakika haberleri.... İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi." ifadelerine yer verdi. Operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit oldu. Tortumlu'yu şehit eden hainlerden gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda 1 teröristin hava destekli operasyon ile 1 teröristin ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. 1 jandarma personelinin ise ağır yaralandığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda arama/tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasda, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir" denildi.
ŞEHİT HABERİ GELDİ
Tunceli'de Eren- 7 Operasyonu'nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ŞEHİT olmuştur.
Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.
Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden *Gri kategorideki* *Kurtay Şerzan* kod adlı *Hayrettin Güneş* adlı terörist dahil *2* terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.