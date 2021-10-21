Tunceli’den yürek yakan haber! Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda 1 teröristin hava destekli operasyon ile 1 teröristin ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. 1 jandarma personelinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda arama/tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasda, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir" denildi.

ŞEHİT HABERİ GELDİ

Tunceli'de Eren- 7 Operasyonu'nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ŞEHİT olmuştur.

Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden *Gri kategorideki* *Kurtay Şerzan* kod adlı *Hayrettin Güneş* adlı terörist dahil *2* terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.