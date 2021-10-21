Son dakika: Tunceli'de 1 terörist ölü olarak ele geçirildi
Son dakika haberleri.... İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir. Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
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