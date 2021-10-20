"İslahiye'de ırkçı saldırı" iddiasına yalanlama! İşte sosyal medyaya damga vuran olayın perde arkası
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde müzisyenlik yapan ve bir düğünde saldırıya uğrayan Erdal Erdoğan, "ırkçı saldırı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı Ahmet Onurlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir düğünde darbedilen Erdal Erdoğan'ı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki evinde ziyaret etti.
Müzisyen Erdoğan, yaşanılan olayın gerçekten çok üzücü olduğunu belirtti.
Bazı kesimlerin olayı ırkçılığa çekmeye çalıştığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Irkçılığa çekmeye çalışıldı ama kesinlikle öyle bir ithamda bulunulmadı. Biz kendimiz de Kürt'üz. Düğünde saz çalıyordum, zaten düğün sahibi de Kürt. O şahısları tanımam. Düğün sahipleriyle ilgili bir sorunumuz olmadı. Bir anda gelişen bir olay. Halayın içerisinden bize bir tekme geldi. O an olayın şokunu yaşadık. Kesinlikle düğün sahiplerine saygısızlık, edepsizlik yapma veya ben bunu çalmam gibi tavrım olmadı. Niye böyle bir olay oldu gerçekten bilmiyorum. Çünkü hayatım boyunca böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum."
Erdoğan, olayın gereğinden fazla büyütüldüğünü aktararak, "Bu olayın farklı yönlere çekilmesine hiç gerek yoktu. Doğusundan batısına Türk, Kürt, Laz herkes bizim yanımızda oldu, herkese teşekkür ediyorum. Düğün sahiplerini tanımıyorum. Olaydan sonra düğün sahipleri önümüzde nefer oldu. Üzücü bir olay. Hiç kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem." ifadelerini kullandı.
İslahiye'de 18 Ekim'de düzenlenen bir düğünde saz çalan Erdal Erdoğan'ın bir kişi tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler bazı sosyal medya hesaplarından "ırkçı saldırı" iddiasıyla paylaşılmış, Gaziantep Valiliği de iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN "İSLAHİYE'DE IRKÇI SALDIRI" PAYLAŞIMLARINA YALANLAMA:
Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesindeki bir düğünde müzisyenin darbedilmesiyle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "ırkçı saldırı" başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki bir düğün merasiminde bir müzisyenin saz çaldığı esnada bir kişi tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer aldığı hatırlatıldı.
Olayın 18 Ekim'de Atatürk Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Erdal Erdoğan, salonda müzisyenlik yaptığı esnada düğün sahibinin akrabası olan H.K yanına gelerek kendisinden bir parça çalmasını istemiştir. Erdal Erdoğan'ın istek parçayı biraz sonra çalacağını söylemesi üzerine H.K. tarafından darbedilerek sazı kırılmıştır. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, müdahale ederek olayın büyümesini önlemiştir. Olayın ardından inceleme başlatılmış olup, adli süreç devam etmektedir. Düğün 17.00'de başlamış, olayın meydana geldiği 22.30'a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? 2021 AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Son açıklamalar!
- TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları 20 Ekim! TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!
- Ali Kırca son hali nasıl? Ali Kırca kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?
- MSB PERTEM sözleşmeli er alımı mülakat ne zaman? MSB Kara, Deniz, Hava sözleşmeli er alımı başvuru sonucu 2021!
- A101'de bu hafta neler var? A101 21 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Perşembe indirimleri...
- SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren gelişme! Emekliye çifte zam sonrası en düşük 3 bin 480 lira maaş!
- Okulların ara tatili ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında başlayacak?
- MSB ASAL Kasım celbi son dakika açıklaması! 2021 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!
- 157 bin TL’den başlıyor… Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi!
- 94. ÖGG soruları ve cevapları sorgulama! 2021 EGM 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- MTA nedir? MTA açılımı nedir? MTA ne üretiyor?