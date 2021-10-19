Bedelli askerlik ve polis alımlarında şartlar değişiyor mu? Yeni düzenleme mi gelecek? Yaş sınırı değişecek mi? MHP'den flaş öneri...
Son dönemde bedelli askerliğe ilişkin farklı talepler gündeme gelirken, MHP'den konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yaptığı açıklamada bedelli askerlik konusunda tecil yaşının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizerken polis alımlarına ilişkin de yeni bir öneride bulundu. Bedelli askerlik şartları nelerdir? Polis alımlarında yaş sınırı kaç? Bedelli yaş sınırında değişim olacak mı?
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin, özellikle son dönemlerde en önemli talebinin bedelli askerlik düzenlemesi olduğunu belirtti. Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı.
Gençlerin talep ve beklentilerine değinen Kılavuz, "Gençlerimizin, özellikle son dönemlerde en önemli talebi bedelli askerlik düzenlemesidir." dedi.
TECİL YAŞI 22'YE DÜŞÜRÜLMELİ
Tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle 500 bini aşkın gencin, haberi olmaksızın yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybettiğini dile getiren Kılavuz, "Birçoğu iş hayatına atılan, kimi evlenip yuva kuran, iş kurup kredi çekerek borca giren, hayatlarını bedelli askerliğe göre tanzim eden genç kardeşlerimiz bu durum karşısında mağduriyet yaşıyor. Bu kapsamda Askeralma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenleme yapılarak gençlerimizin talebinin çözüme kavuşturulması ihtiyaçlar arasında." diye konuştu.
32 YAŞI DOLDURMAMIŞ OLMA ŞARTI
Polis alımlarında yüksek lisans mezunlarına yönelik yaş düzenlemesinin de gençlerin beklentileri arasında yer aldığına işaret eden Kılavuz, "Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza şanlı Türk polis üniformasıyla hizmet etmek isteyen yüksek lisans mezunu genç kardeşlerimizin, aldıkları eğitim süreleri de dikkate alınarak POMEM alımlarında yüksek lisans mezunlarına 32 yaşını doldurmamış olmak şartı getirilmesi yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.
"Öğrenci affı"nın, gençlerin talepleri arasında olduğunu ifade eden Kılavuz, terör örgütü irtibatı veya iltisakı gerekçesiyle okullarıyla ilişiği kesilmiş olanlar dışında, tek amacı eğitimlerini tamamlamak olan gençlere yönelik af çıkarılmasını da istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şartları yerine getirenlere 1.800 TL ödeme yapılacak! Beklenen açıklama geldi: Karşılıksız olarak..
- KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Set tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO yeni sezon fragmanı...
- 30 gün içinde başvuran alıyor! PTT şubesinden çekebilirsiniz! İşte, başvuru detayları ve şartları...
- Parayı çevirmek isteyenlere fırsat! Faizler nirvanaya ulaştı! 32.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
- 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 18 Ekim Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Milyonlarca emekliye müjde! Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak! Bankalardan flaş duyuru geldi...
- Geri ödeme yapmasanız da veriliyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! İşte başvurular...
- Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Exxenspor ücretsiz üyelik nereden, nasıl yapılır?
- 1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...
- GSB mülakatları bu hafta yapılacak mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü mülakatl ne zaman?
- VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2021-2022 VGM burs miktarı ne kadar, kaç TL?