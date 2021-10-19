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Bedelli askerlik ve polis alımlarında şartlar değişiyor mu? Yeni düzenleme mi gelecek? Yaş sınırı değişecek mi? MHP'den flaş öneri...

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Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Bedelli askerlik ve polis alımlarında şartlar değişiyor mu? Yeni düzenleme mi gelecek? Yaş sınırı değişecek mi? MHP’den flaş öneri...

Son dönemde bedelli askerliğe ilişkin farklı talepler gündeme gelirken, MHP'den konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yaptığı açıklamada bedelli askerlik konusunda tecil yaşının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizerken polis alımlarına ilişkin de yeni bir öneride bulundu. Bedelli askerlik şartları nelerdir? Polis alımlarında yaş sınırı kaç? Bedelli yaş sınırında değişim olacak mı?

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin, özellikle son dönemlerde en önemli talebinin bedelli askerlik düzenlemesi olduğunu belirtti. Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı.

Gençlerin talep ve beklentilerine değinen Kılavuz, "Gençlerimizin, özellikle son dönemlerde en önemli talebi bedelli askerlik düzenlemesidir." dedi.

TECİL YAŞI 22'YE DÜŞÜRÜLMELİ

Tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle 500 bini aşkın gencin, haberi olmaksızın yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybettiğini dile getiren Kılavuz, "Birçoğu iş hayatına atılan, kimi evlenip yuva kuran, iş kurup kredi çekerek borca giren, hayatlarını bedelli askerliğe göre tanzim eden genç kardeşlerimiz bu durum karşısında mağduriyet yaşıyor. Bu kapsamda Askeralma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenleme yapılarak gençlerimizin talebinin çözüme kavuşturulması ihtiyaçlar arasında." diye konuştu.

32 YAŞI DOLDURMAMIŞ OLMA ŞARTI

Polis alımlarında yüksek lisans mezunlarına yönelik yaş düzenlemesinin de gençlerin beklentileri arasında yer aldığına işaret eden Kılavuz, "Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza şanlı Türk polis üniformasıyla hizmet etmek isteyen yüksek lisans mezunu genç kardeşlerimizin, aldıkları eğitim süreleri de dikkate alınarak POMEM alımlarında yüksek lisans mezunlarına 32 yaşını doldurmamış olmak şartı getirilmesi yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

"Öğrenci affı"nın, gençlerin talepleri arasında olduğunu ifade eden Kılavuz, terör örgütü irtibatı veya iltisakı gerekçesiyle okullarıyla ilişiği kesilmiş olanlar dışında, tek amacı eğitimlerini tamamlamak olan gençlere yönelik af çıkarılmasını da istedi.

Kılavuz, biriken ceza puanları nedeniyle ehliyetlerine el koyulan ve mesleği şoförlük olanlara "ehliyet affı" çıkarılmasını da talep etti.

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