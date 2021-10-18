Özdemir Bayraktar kimdir, kaç yaşındaydı? Selçuk Özdemir'in babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
Özdemir Bayraktar kimdir? Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Özdemir Bayraktar'ın hayatını kaybetmesinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Özdemir Bayraktar kimdir, kaç yaşındaydı? Selçuk Özdemir'in babası Özdemir Bayraktar neden öldü? İşte Özdemir Bayraktar'ın hayat hikayesi...
Özdemir Bayraktar kimdir, kaç yaşındaydı? Selçuk Bayraktar'ın babası iş adamı Özdemir Bayraktar, hayatını kaybetti. Cenaze namazı yarın öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefat haberinin ardından hayat hikayesi gündeme geldi. Peki, Özdemir Bayraktar kimdir, kaç yaşındaydı? Selçuk Özdemir'in babası Özdemir Bayraktar neden öldü? İşte Özdemir Bayraktar'ın hayat hikayesi...
ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?
Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, 1949 yılında dünyaya geldi. Aslen Trabzon Sürmeneli olan Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olan Özdemir Bayaktar, Sarıyer'in Garipçe köyünde dünyaya gözlerini açtı.
Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.
1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.
Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.
1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.
Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.
Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.
Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.
Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.
Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir.
Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden kalite detaydadır anlayışıyla titiz bir şekilde çalışmıştır.
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