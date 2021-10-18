Okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? MEB’den tarih açıklaması!

Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığınca 2021-2022 eğitim öğretim döneminin tatil takvimi belirlendi. Sınav stresinden uzaklaşmak için fırsat olarak görülen ara tatil için geri sayım başlarken, öğrenciler ve velileri şimdiden tatil planları yapmaya başladı. Tatil günleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'en ulaşabilirsiniz. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrenci heyecan içinde tatil takvimini araştırıyor. MEB ise merakla araştırılan tatil günlerini duyurdu. Buna göre, yılın ilk ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi tarihinde başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek.

Haberimizin devamından diğer tatil günlerinin takvimine ulaşabilirsiniz...