Okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? MEB'den tarih açıklaması!
Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler tatil takvimine çevrildi. 2021-2022 eğitim döneminin ilk ara tatili için öğrenciler heyecan içinde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile "ilk ara tatil ne zaman?" sorusu yanıt buldu. Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığınca 2021-2022 eğitim öğretim döneminin tatil takvimi belirlendi. Sınav stresinden uzaklaşmak için fırsat olarak görülen ara tatil için geri sayım başlarken, öğrenciler ve velileri şimdiden tatil planları yapmaya başladı. Tatil günleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'en ulaşabilirsiniz. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrenci heyecan içinde tatil takvimini araştırıyor. MEB ise merakla araştırılan tatil günlerini duyurdu. Buna göre, yılın ilk ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi tarihinde başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek.
Haberimizin devamından diğer tatil günlerinin takvimine ulaşabilirsiniz...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak
YAZ TATİLİ İÇİN OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatilie çıkacak.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA NAKİL VE GEÇİŞLER YENİDEN DÜZENLENDİ
Yeni Yönetmelikle, 7 Eylül 2013 tarihli yönetmeliğin, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme, sınıf tekrarı ve öğrenim hakkını düzenleyen maddelerinde değişiklik yapıldı.
Buna göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinin birbirleri arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.
Merkezi sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kendi arasındaki nakil ve geçiş işlemlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkanı sağlandı.
11'nci sınıf sonunda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, öğrenim hakkını kullanmamış sayılacak ve öğrenci, meslek derslerinden göreceği eğitime bağlı olarak bir üst sınıfa devam edecek, Anadolu imam hatip liselerine geçiş yapan öğrenciler de istemeleri halinde bu kapsamda değerlendirilebilecek.
NAKİL VE GEÇİŞ KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ
Öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması halinde puan üstünlüğüne göre yapılan, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişlerde, şartların eşitliği halinde "yaşı küçük" öğrenciye öncelik veriliyordu.
Değişiklikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hali ile yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda, değerlendirme kriterlerine standart getirildi. Bu durumdaki nakil ve geçişlerde, başarı puanına öncelik verildi, eşitliğin yine bozulmaması halinde "yaş küçüklüğü" sıralamada son kriter olarak düzenlendi.
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