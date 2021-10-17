Kadın girişimci seferberliği

AK Parti, iş kurmak isteyenlere sunulan imkânlardan öncelikle kadınların faydalanması için seferberlik başlattı. Devlet tarafından verilen hibe ve kredi desteklerinin duyulması için AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve ekibi kollarını sıvayarak 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' buluşmaları projesini başlattı. Proje kapsamında ilk olarak Hakkari'ye giden ekibin 30. durağı Düzce oldu. Kadın Kolları, yıl sonuna kadar 81 ile giderek projeyi tamamlayacak.

Türkiye'yi karış karış gezerek devletin kadın girişimcilere sağladığı kolaylık ve destekleri anlatacaklarını belirten Ayşe Keşir projenin detaylarını anlattı.

Sabah'ın haberine göre göreve gelir gelmez Türkiye'deki kadınlara devlet desteklerini anlatmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Keşir, "Kadınları şiddet mağduru ya da dezavantajlı olarak tanımak istemiyoruz. 42 milyon kadından bahsediyoruz. Artık kadınları başarı öyküleri ile anmak istiyoruz. Devletin kadın girişimcilere sunduğu projeleri anlatmak, kadınların istihdama katılımını sağlamak amacıyla yola çıktık" dedi.

HABERİ OLMAYAN KADIN KALMASIN

Keşir, "19 yıldır AK Parti hükümetlerinin kadına verdiği ekonomik destek programlarından hâlâ haberi olmayan kadınlar var. Bu programlarda kadınlara verilen destekleri anlatıyoruz. O desteklerden yararlanarak ayakları üstünde duran, başka kadınlara istihdam sağlayacak kadınların kendi hikâyelerini anlatmalarına vesile oluyoruz" diye konuştu.

"Kadınların 'Ben de yapabilirim' cesaretini Türkiye'ye yaymalıyız" diyen Keşir, "Kadınlar hayatın her alanında var, bu bizi mutlu ediyor. Bir kadının başarısını duyanlar ondan güç alıp, proje üretiyor. Programa katılan kadınlar kendi ilinde ya da köyde destek alıp işini kuranı görsün, cesaretlensin istiyoruz. Program bitiminde bamya üreten, hayvancılık yapan, erişte mantı kesen, dikiş atölyesi açıp kadınlara işveren kadınları gördükçe 'O yapmış, ben de yapabilirim' diyorlar. Bu duyguyu önemsiyoruz" açıklamalarında bulundu.

KAPIMIZ TÜM KADINLARA AÇIK

Kadın buluşmaları toplantılarının halka açık olduğunu ifade eden Keşir, şunları söyledi: "Projede sadece AK Parti'ye oy veren kadınları davet edemiyoruz. Gittiğimiz il ve ilçedeki tüm kadınlara kapımızı açıyoruz. Programlarımıza katılan kadınların hepsi AK Partili değil. Parti ayrımı yapmadan tüm kadınlara destekleri anlatıyoruz."

GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR

Güçlü Türkiye hayalinin kadınlarla birlikte gerçekleşeceğini aktaran Keşir, "Güçlü kadın güçlü aile denmektir, güçlü aile de güçlü Türkiye demektir. 84 milyon omuz omuza büyük Türkiye hayalimizi gerçekleştireceğiz. Anadolu kadının gücüne inanıyorum. İş kurmak isteyen kadınlarımızın fikirleri gizli kalmasın" diye konuştu.

AMASYA'DAKİ NURDANE'DEN ETKİLENDİM

Kadınların parlak zekaları, üretkenlik ve yaratıcılığına hayran olduğunu belirten Keşir, unutamadığı anılarını da şöyle anlattı: "Proje kapsamında 30 ilimizi gezdim, devlet desteği ile kendi işini kuran kadın ve kızlarımızın hikâyelerini dinliyorum. Bunlardan beni en çok etkileyen Amasya'da 24 yaşında kendi işini kuran Nurdane Yalçın isimli kızımız oldu. Genç ve araştırmacı olması beni çok etkiledi. Batman'da güneş enerjisiyle çilek cipsi yapan kadının hikâyesinden de çok etkilenmiştim."

DÜZCE'NİN İLK KADIN MİLLETVEKİLİYİM

Düzce'de kadınların hayatın her alanında olduğunu kaydeden Keşir, "Düzce'nin ilk kadın milletvekiliyim. O şeref bana nasip oldu ama arkasının gelmesini istiyoruz, kadın vekil sayısı artmalı. İlimizde kadın rektörümüz var, il genel meclis başkanımız kadın, il müdürlerimizde kadınlar var. Kadın-erkek ayrımcılığı yaşanan bir il değil burası. Sanayici, esnaf, tarım işçisi, memur kadınlar var" dedi.