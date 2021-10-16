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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Yunanistan ve Rum Kesimi'ne Akdeniz uyarısı: Rotasını şaşıran cevabını alır

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Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Yunanistan ve Rum Kesimi’ne Akdeniz uyarısı: Rotasını şaşıran cevabını alır

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır'' açıklamasında bulundu.

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