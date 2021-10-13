Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır?
Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih merak edilen konular arasında yer alıyor. Yıl içinde belirli celp dönemlerinde yapılan alımlar için MSB tarafından son dakika paylaşımı yapılıyor. İşte, Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır?
Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. İşte, Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır?
Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, ekim ayının ikinci haftasıyla beraber asker adaylarının yoğunlaştığı konulardan oldu. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...
- 0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...
- Bilim Kurulu toplantısı kararları belli oldu mu? Kısıtlamalar geri gelecek mi? Yüz yüze eğitim, aşı...
- ÖSYM 2022 sınav takvimi belli oldu mu? YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 13 Ekim MPİ Şans Topu bilet sonucu sorgulama ekranı! 13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? İşte kazanan rakamlar...
- SSK, Bağ-kur emeklisine 3'lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak'tan maaşlara kadar...
- Reytingleri alabora edecek! Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi! Yayınlanma tarihi ise...
- Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? MB Ekim ayı faiz kararını ayın kaçında açıklayacak?
- KYK bursu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Altın fiyatları için kritik gün! Yükseliş sürecek mi? 13 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı alın fiyatı!
- gsb.gov.tr: GSB mülakat tarihleri açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlikçi alımı sözlü sınav ne zaman?