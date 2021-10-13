Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. İşte, Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır?

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, ekim ayının ikinci haftasıyla beraber asker adaylarının yoğunlaştığı konulardan oldu. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.