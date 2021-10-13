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Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır?

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Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır?

Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih merak edilen konular arasında yer alıyor. Yıl içinde belirli celp dönemlerinde yapılan alımlar için MSB tarafından son dakika paylaşımı yapılıyor. İşte, Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır?

Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. İşte, Kasım celbi yerleri ne zaman belli olur 2021? Askerlik yerleri ayın kaçında açıklanır?

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, ekim ayının ikinci haftasıyla beraber asker adaylarının yoğunlaştığı konulardan oldu. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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