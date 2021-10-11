Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor? DM kutusu...

İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram kullanıcıları mesajların iletiminde sorun yaşıyor. Instagram tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor? DM kutusu...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da son saatlerde DM mesaj kutusu açamama sorunu yaşanıyor. Sosyal medya uygulaması konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...