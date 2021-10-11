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Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor? DM kutusu...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor? DM kutusu...

Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya ağı Instagram ile ilgili olarak İnstagram çöktü mü, neden çöktü sorusuna yanıt aranıyor. Kullanıcılar akşam saatlerinde uygulamadan İnstagram DM erişim sorunu yaşamaya başladı. Kullanıcılar tarafından sorunun ne olduğu merak ediliyor. İşte, Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor?

İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram kullanıcıları mesajların iletiminde sorun yaşıyor. Instagram tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor? DM kutusu...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da son saatlerde DM mesaj kutusu açamama sorunu yaşanıyor. Sosyal medya uygulaması konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

INSTAGRAM DM NEDİR?

DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.

INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ

Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.

Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin

Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.

Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatın.

Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilir.

6 SAATLİK KESİNTİ YAŞANMIŞTI

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde 6 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.

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