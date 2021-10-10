Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu hakkında flaş açıklama! Bakan Karaismailoğlu duyurdu

İstanbul'un modern raylı sistem ağlarıyla donatıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Küçükçekmece(Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu trafik yükünü hafifletirken, konforlu ve ekonomik ulaşım imkânı sunacak." dedi.

8 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

Twitter hesabından İstanbullulara müjdeyi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'u baştan sona modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. 31,5 km'lik, 8 İstasyondan oluşan ve 120 km/s hıza ulaşan Küçükçekmece(Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu trafik yükünü hafifletirken, konforlu ve ekonomik ulaşım imkânı sunacak." ifadelerine yer verdi.