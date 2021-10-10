Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu hakkında flaş açıklama! Bakan Karaismailoğlu duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece(Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu hakkında açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'u baştan sona modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'u çevreleyen metro hattı hakkında açıklama yaptı.
Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Karaismailoğlu bir de video yayınladı.
TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni metro hattının İstanbul trafiğine çözüm getireceğini dile getirdi.
İstanbul'un modern raylı sistem ağlarıyla donatıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Küçükçekmece(Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu trafik yükünü hafifletirken, konforlu ve ekonomik ulaşım imkânı sunacak." dedi.
8 İSTASYONDAN OLUŞUYOR
Twitter hesabından İstanbullulara müjdeyi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'u baştan sona modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. 31,5 km'lik, 8 İstasyondan oluşan ve 120 km/s hıza ulaşan Küçükçekmece(Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu trafik yükünü hafifletirken, konforlu ve ekonomik ulaşım imkânı sunacak." ifadelerine yer verdi.
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