Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı sözleri
Türkiye’nin alanında en önemli ulaştırma ve haberleşme odaklı etkinliği olan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası başladı. Şurada konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını 18 Mart 2022’de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız” dedi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca İstanbul Havalimanı için dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında 2. sırada yer almıştır." dedi.
Şuranın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tüm dünyanın hizmetine gireceğini belirtti. Ayrıca, Millî Haberleşme Uydumuz Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri devam ettiğini ve uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlayarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde de fırlatılmasını planlandığını ifade etti.
"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, 2 BİN 23 METRE ORTA AÇIKLIK İLE CUMHURİYETİMİZİN 100. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ SEMBOLİZE EDECEK"
Ülkemiz; 4 saatlik bir uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacim bulunan 67 ülkenin de merkezindedir. Söz konusu jeostratejik konumumuzdan hareketle, ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir.
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "Siyaset demek; ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek demektir." 19 yıldır bu anlayışla çalışıyor, ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin gelecek vizyonunu; Dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendiriyoruz. Bu noktada ulaşım ve iletişim alanında ülkemizin 2002'den bu yana kat ettiği gelişmeleri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 19 yılda ülkemizin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük ölçüde çözdük. nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve hizmete açtık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 340 kilometreye çıkardık.
Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Osmangazi Köprüsü'nün dâhil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü içeren Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu ve Menemen Çandarlı Otoyollarını, Avrasya tünelini bitirdik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. Aydın-Denizli Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dâhil olduğu Malkara- Çanakkale otoyol yapım çalışmalarımız ise devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklık ile Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek.
Bu uzunluğu ile tamamlandığında 'dünyanın en büyük' orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. İki çelik kule arasındaki Köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine sahip. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla bekleme süresiyle ve hava durumları nedeni ile çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indirecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız. Yeni otoyol çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Yap-İşlet-Devret modeliyle 2023 yılına kadar toplam 6 proje ile 579 kilometre ve 2035 yılına kadar toplam 13 proje ile 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bölünmüş yol ve otoyol yapımına ağırlık verdiğimiz gibi diğer yollarımızın da fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi çalışmalarını da yoğunlaştırarak ayrıca 15 bin km daha tek yolu tamamladık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle viyadüklerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise tam 30 katın üzerinde artırarak bin 631 kilometreye yükselttik. Tünel yapımında 2023 yılına kadar 720 km, 2035 yılına kadar 1050 km trafiğe açarak hizmet vermeyi hedefliyoruz. Yollarımızı inşa ederken akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
"İSTANBUL HAVALİMANI, "DÜNYANIN EN İYİ 10 HAVALİMANI" ARASINDA 2. SIRADA YER ALMIŞTIR"
İstanbul Havalimanı'nın önemini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bugün ülkemiz, özellikle de İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biridir. 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete geçen İstanbul Havalimanı dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaparak, ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı.
Hizmete girdiği ilk günden bugüne 100 milyonun üzerinde yolcu ağırladı. 2021 yılı ilk 8 ay istatistiklerine göre; Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında yaklaşık 21 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sıradadır. Ayrıca İstanbul Havalimanı, "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında 2. sırada yer almıştır. Küresel planda iddialı havayolu şirketleri için faaliyet merkezi olarak hizmet edecek bu tür bir üsse sahip olmak çok ama çok önemli bir unsurdur. 'İstikbal Göklerdedir' sözünden hareketle çıtayı daha da yüksek tutarak uzay havacılığında da büyük başarılar elde ediyoruz.
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