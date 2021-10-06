Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı sözleri

Bu uzunluğu ile tamamlandığında 'dünyanın en büyük' orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. İki çelik kule arasındaki Köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine sahip. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla bekleme süresiyle ve hava durumları nedeni ile çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indirecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız. Yeni otoyol çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Yap-İşlet-Devret modeliyle 2023 yılına kadar toplam 6 proje ile 579 kilometre ve 2035 yılına kadar toplam 13 proje ile 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bölünmüş yol ve otoyol yapımına ağırlık verdiğimiz gibi diğer yollarımızın da fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi çalışmalarını da yoğunlaştırarak ayrıca 15 bin km daha tek yolu tamamladık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle viyadüklerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise tam 30 katın üzerinde artırarak bin 631 kilometreye yükselttik. Tünel yapımında 2023 yılına kadar 720 km, 2035 yılına kadar 1050 km trafiğe açarak hizmet vermeyi hedefliyoruz. Yollarımızı inşa ederken akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.