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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 'çocukların ihtiyaçları' için diyerek duyurdu: 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz

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Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ’çocukların ihtiyaçları’ için diyerek duyurdu: 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına 186 milyon TL kaynak aktaracaklarını açıkladı.

Yapacağımız bu yeni ödeme salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanmasında kullanılacak.

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