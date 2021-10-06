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Green Card başvurusunda yabancı dil şart mı, gerekli mi? Green Card başvurusunda pasaport, vize zorunlu mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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Green Card başvurusunda yabancı dil şart mı, gerekli mi? Green Card başvurusunda pasaport, vize zorunlu mu?

Green Card başvurusunda yabancı dil şart mı, gerekli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmak ve yaşamak isteyenler için ABD Hükümeti Yeşil Kart piyangosu düzenliyor. ABD tarafından yapılan değerlendirme sonrasında elemeyi geçenler Green Card hakkı elde ediyor. Değerlendirmeye katılanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, Green Card başvurusunda yabancı dil şart mı, gerekli mi? Green Card başvurusunda pasaport, vize zorunlu mu?

Green Card başvurusunda yabancı dil şart mı, gerekli mi? Green Card başvurusunda pasaport, vize zorunlu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak isteyenler Green Card başvurusunda bulunacak. Başvuru yapacak adaylar şartlar hakkında detayları merak ediyor. İşte, Green Card başvurusunda yabancı dil şart mı, gerekli mi? Green Card başvurusunda pasaport, vize zorunlu mu?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler.

Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.

Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.

GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN DİL BİLMEK ŞART MI?

Green Card başvurusu yapmak için, İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.

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