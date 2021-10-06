Green Card başvurusunda yabancı dil şart mı, gerekli mi? Green Card başvurusunda pasaport, vize zorunlu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak isteyenler Green Card başvurusunda bulunacak. Başvuru yapacak adaylar şartlar hakkında detayları merak ediyor. İşte, Green Card başvurusunda yabancı dil şart mı, gerekli mi? Green Card başvurusunda pasaport, vize zorunlu mu?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler.

Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir.