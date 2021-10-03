CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başbakanlık talebine yanıt! İttifak içinde henüz tartışılmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebini değerlendirdi. Konunun ittifak içinde henüz tartışılmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Akşener'in bu görevi üstlenmesinin değerli olacağının altını çizdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım" sözlerini değerlendirdi.
İTTİFAK İÇİNDE TARTIŞILMADI
"Güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla o sürecin sonucunda Sayın Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur. Ama dediğim gibi bunlar oturulup ittifak içinde tartışılmış konular değil." dedi.
AKŞENER'İN "BAŞBAKANLIĞA ADAYIM" SÖZLERİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım" açıklaması hatırlatıldı.
O GÖREVİ ÜSTLENMESİ DEĞERLİ OLUR
Kılıçdaroğlu, "Ali mi olsun cumhurbaşkanı yok Veli olacak yok öbürü istifa edecek, yok öbürü şu olacak yok öyle bir şey. Sayın Akşener'in 'Başbakan adayıyım' söylemi tabii hepimizin saygı duyması gereken bir söylem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla o sürecin sonucunda Sayın Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur. Ama dediğim gibi bunlar oturulup ittifak içinde tartışılmış konular değil. Zaman zaman genel başkanların söylemleri oluyor. Her söylemi sizler nasıl dikkatle takip ediyorsanız gazeteci olarak biz de aynı şekilde dikkatle takip ediyoruz." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
Akşener adaylığa ilişkin yaptığı konuşmada "Biz bu konuda sayın Kılıçdaroğlu ile konuşmadık. Bu benim şahsi kararım. Bunu başkasıyla müzakere etmiş değilim. Bunu başından beri söylüyorum. Partili arkadaşlarım da biliyor." ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI İSTİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir" diyerek adaylığa bir adım daha yakın olduğunu açıklamıştı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE OLACAK?
Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı da ittifak içerisinde gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu "Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" ifadeleriyle 2 ismin de şu an bulundukları görevde devam etmelerini istediğini belirtmişti.
ADAY KILIÇDAROĞLU MU?
Daha önce "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" diye açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu söylemini tekrarladı. Kuşoğlu, "Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.
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