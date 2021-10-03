CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başbakanlık talebine yanıt! İttifak içinde henüz tartışılmadı

O GÖREVİ ÜSTLENMESİ DEĞERLİ OLUR

Kılıçdaroğlu, "Ali mi olsun cumhurbaşkanı yok Veli olacak yok öbürü istifa edecek, yok öbürü şu olacak yok öyle bir şey. Sayın Akşener'in 'Başbakan adayıyım' söylemi tabii hepimizin saygı duyması gereken bir söylem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla o sürecin sonucunda Sayın Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur. Ama dediğim gibi bunlar oturulup ittifak içinde tartışılmış konular değil. Zaman zaman genel başkanların söylemleri oluyor. Her söylemi sizler nasıl dikkatle takip ediyorsanız gazeteci olarak biz de aynı şekilde dikkatle takip ediyoruz." diye konuştu.