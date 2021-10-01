Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM’de yemin etti

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için özel gündemle toplandı.

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başladı. Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yaptı. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim etti, ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin etti.

Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

Bu arada Meclis'in yasama yılı açılış programında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında bu yıl resepsiyon verilmeyecek.

TBMM'de 5 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Aynı gün Genel Kurulda Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşülecek.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasını uygun bulan teklifin 6 Ekim Çarşamba günü Genel Kurulun gündemine gelmesi bekleniyor.

Yeni yasama yılında Meclis Başkanlığına ilk olarak bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin sunulması planlanıyor.