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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde gündem Suriye

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin’in görüşmesinde gündem Suriye

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan ile Putin arasında yapılacak görüşme hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sadece İdlib değil. Tüm Suriye var. İdlib ağırlıklı Suriye olacak gündem." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'a, hızlı ve maliyeti daha düşük olduğu için Pakistan üzerinden kara yoluyla insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin gündemi sorulan Çavuşoğlu, ağırlıklı olarak Suriye, İdlib ve ticari ilişkiler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, görüşmede Suriye'deki insani yardımlar ve Libya'nın da gündeme gelebileceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI DUYURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine, yarın Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in daveti üzerine, 29 Eylül 2021 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirecekleri görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

YARIN RUSYA'YA GİDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

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