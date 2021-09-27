Sezer Öztürk kimdir, son hali nasıl? Sezer Öztürk olayı nedir? Futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?
Eski futbolcu Sezer Öztürk kimdir, son hali nasıl? Sezer Öztürk karıştığı bir olayın ardından gündeme oturdu. Beşiktaş ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen ve bir döneme damga vuran futbolculardan birisi olan Sezer Öztürk hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Öztürk'ün trafikte tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk tutuklandı mı sorularına da cevap aranıyor. Öztürk'ün firari olduğu öğrenildi.
Sezer Öztürk kimdir, son hali nasıl? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Trafikte silahla dehşet saçan ünlü futbolcunun 1 kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi de yaraladığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Sezer Öztürk'ün kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sezer Öztürk hakkında tüm merak edilen bilgiler!
SEZER ÖZTÜRK TUTUKLANDI MI?
Sancaktepe'de Halil İbrahim Scholten isimli şahsın ateşli silahla öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan ve halen firari olan Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Diğer şüphelilerden A.M.'nin teslim olarak tutuklandığı tespit edilirken şüpheli Ö.G. hakkında da gün içerisinde yakalama kararı çıkartılması için talepte bulunulacağı öğrenildi.
Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi. Grubun mangal yaptığı sırada yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi. Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.'nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla alevlenen arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalışırken lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybederken Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sancaktepe'de Halil İbrahim Scholten isimli şahsın ateşli silahla öldürülmesi olayı ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.
ARACIN SAHİBİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında olay sırasında Almanya ülkesi trafik siciline kayıtlı bir aracın kullanıldığı tespit edilirken aracın tescil kayıtlarına bakılarak sahibinin O.D. isimli bir şahıs olduğu öğrenildi. Ayrıca O.D. isimli araç sahibinin ağustos ayı sonunda Almanya ülkesine gittiği, aracı sevk ve idare edenin ise şüpheli Sezer Öztürk olduğu tespit edildi.
Yapılan araştırmalar sonucunda diğer şüpheliler olan Ö.G. ve A.M.'nin de meydana gelen olayda şüpheli Sezer Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı. Şüpheli A.M.'nin 20 Ağustos günü kendiliğinden gelerek teslim olduğu ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınarak tutuklama istemiyle çıkartıldığı İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildiği öğrenildi.
ESKİ FUTBOLCU HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Şüpheli Sezer Öztürk ve şüpheli Ö.G.'nin halen firar durumunda oldukları bilinirken şüpheli Sezer Öztürk hakkında İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Şüpheli Ö.G.'nin tespit edilen adreslerinde yapılan aramalar sonucunda herhangi bir sonuca ulaşılamazken, gün içinde şüpheli Ö.G. hakkında da tutuklanmasına yönelik yakalama emri talebinde bulunulacağı açıklandı. Soruşturma kapsamında ise tüm müştekiler ve tanıkların emniyet ve savcılık ifadelerinin alınarak soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.
SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?
3 Kasım 1985'de Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen Sezer Öztürk, futbola Bayer Leverkusen alt yapısında başlayan Sezer 18 yaşında profesyonel olarak Leverkusen A Takımı'nda forma şansı buldu.
Bayer Leverkusen de 9 maçta boy gösteren Sezer 1 gole imzasını atarken, 2005-2006 sezonunda Belçika'nın Germinal takımına kiralandı. Germinal forması ile 8 karsılaşmaya çıkan genç oyuncu 1 gol kaydetti. Aynı sezon Nurnberg'e kiralık gönderilen Sezer yaşadığı sakatlık sebebiyle sadece 2 maçta oynadı.
2006-2007 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Manisaspor'a transfer olan Sezer Öztürk o sezon 24 maçta forma giyerken 2 gole imzasını attı. 2007-08 sezonunda Manisasporla 22 karşılaşmada sahaya çıkan Sezer 1 kez golle buluştu.
Manisaspor takımı 2008-09 sezonunda Bank Asya 1. ligde mücadele ederken takımının şampiyon olup Süper Lig'e çıkmasında baş rolü oynadı.35 maçta forma giyen Sezer Öztürk 16 kez fileleri havalandırdı.
2009-2010 sezonunun ilk yarısında Manisasporla 7 kez sahada yer alan Sezer ara transfer döneminde Eskişehirspor'a transfer oldu. Sezer Öztürk kırmızı siyahlı ekipte 16 karşılaşmada boy gösterirken 1 de gol kaydetti.
Geçen sezon Eskişehirspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu 29 maçta forma giyerken fileleri 8 kez havalandırdı.
Almanya Genç Milli Takımı'na davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa milli formayı Türkiye U-15 Altı Milli Futbol Takımı'nda 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Sezer ardından genç milli takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.
2 kez A Milli Takım'da boy gösteren Sezer Öztürk, 1 kez A2, 1 kez 21 Yaş Altı, 7 kez 20 Yaş Altı, 18 kez 19 Yaş Altı, 5 kez 18 yaş altı , 2 kez 17 Yaş Altı , 4 kez 16 Yaş Altı , 8 kez de 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.
1.5 yıllık Eskişehirspor macerasından sonra 2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin € + Abdülkadir Kayalı karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.Sezer Fenerbahçe'de sakatlıklardan kurtulamadığı için tam performans gösterememistir.Sezer 2012-2013 sezonunda Bursaspor ile oynanan maçta son 5 dakika oyuna girmiştir ve bu sezon ilk kez forma şansı bulmuştur.
Beşiktaş, Sezer Öztürk'ün transferi için Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin € bonservis bedeli ödenmiştir. Sezer Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. 10 Ekim 2013 tarihinde, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçından sonra İbrahim Toraman ile yaptığı kavgadan sonra sınırsız olarak kadro dışı bırakıldı.
Sezer Öztürk, şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011 tarihinde "Şike yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Öztürk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sezer Öztürk, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen şike davasında tutuksuz olarak yargılanmış ve beraat etmiştir. Beraat kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştır. Ayrıca TFF tarafından yapılan sportif yargılamada da aklanmıştır.
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