Sezer Öztürk kimdir, son hali nasıl? Sezer Öztürk olayı nedir? Futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?

SEZER ÖZTÜRK TUTUKLANDI MI?

Sancaktepe'de Halil İbrahim Scholten isimli şahsın ateşli silahla öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan ve halen firari olan Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Diğer şüphelilerden A.M.'nin teslim olarak tutuklandığı tespit edilirken şüpheli Ö.G. hakkında da gün içerisinde yakalama kararı çıkartılması için talepte bulunulacağı öğrenildi.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi. Grubun mangal yaptığı sırada yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi. Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.'nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla alevlenen arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalışırken lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybederken Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.