20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi Hattı için müjdeli haber! İstanbul'a neler katacak?

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi Hattı için müjdeli haber! İstanbul'a neler katacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
ABONE OL
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi Hattı için müjdeli haber! İstanbul’a neler katacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi Hattı hakkında açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu hattın yeni nesil ulaşım hizmetinin yanı sıra İstanbul'a turistik cazibe katacağını da belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a önemli katkıda bulunacak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi Hattı hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu hattın yeni nesil ulaşım hizmetinin yanı sıra İstanbul'a turistik cazibe katacağını da belirtti.

İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Twitter paylaşımı;

"Çevreye ve insana duyarlı bir projeye daha imza atıyoruz. Bir ulaşım projesinin çok ötesinde planladığımız #Sirkeci-#Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı; yeni nesil ulaşım hizmeti sunarken, sosyal ve kültürel alanlarıyla şehrimizin turistik cazibesini daha da artıracak."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA