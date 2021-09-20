Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi Hattı için müjdeli haber! İstanbul'a neler katacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi Hattı hakkında açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu hattın yeni nesil ulaşım hizmetinin yanı sıra İstanbul'a turistik cazibe katacağını da belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a önemli katkıda bulunacak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi Hattı hakkında paylaşımda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu hattın yeni nesil ulaşım hizmetinin yanı sıra İstanbul'a turistik cazibe katacağını da belirtti.
İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Twitter paylaşımı;
"Çevreye ve insana duyarlı bir projeye daha imza atıyoruz. Bir ulaşım projesinin çok ötesinde planladığımız #Sirkeci-#Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı; yeni nesil ulaşım hizmeti sunarken, sosyal ve kültürel alanlarıyla şehrimizin turistik cazibesini daha da artıracak."
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