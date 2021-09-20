Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi Hattı için müjdeli haber! İstanbul’a neler katacak?

İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Twitter paylaşımı;

"Çevreye ve insana duyarlı bir projeye daha imza atıyoruz. Bir ulaşım projesinin çok ötesinde planladığımız #Sirkeci-#Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı; yeni nesil ulaşım hizmeti sunarken, sosyal ve kültürel alanlarıyla şehrimizin turistik cazibesini daha da artıracak."