Giresunspor ilk puanını Konyaspor’dan aldı! Çotanaklar Süper Lig’de puanla tanıştı

Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Giresunspor, 5. hafta maçında Konyaspor'u konuk etti. İlk 4 maçını kaybeden Karadeniz ekibi, ilk puanını Konyaspor karşısında aldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçı kaybeden Karadeniz ekibi, Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve ligdeki ilk puanını kazandı.

İlk 4 maçta 10 puan toplayan Konyaspor yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 11'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Doukara rakip sahada kaptığı topu Sergio'ya aktardı. Sergio, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşunda sol köşeye giden topu kaleci Sehic güçlükle kontrol etti.

23. dakikada Serdar Gürler'in yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda topa Orcan Piri sahip oldu.

34. dakikada Doukara'nın ara pasında Diabete ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Diabete'nin vurduğu topa son anda Ahmet Çalık müdahale etti ve kornere attı.

İKİNCİ YARI

66. dakikada Flavio'nun hatalı geri pasında top Ahmed Hassan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top sağ direkten döndü.

82. dakikada sağ kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında ceza sahasında Balde topa gelişine vurdu. Kaleci Sehic üzerine gelen topu kontrol etti.

İŞTE İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Serginho, Doukara, Aziz Behich, Diabate, Traore, Flavio, Perez, Suleymanov

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Serdar, Guilherme, Soner, Sokol, Amir, Endri, Abdülkerim, Michalak, Skubic

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Süper Lig'de gol atamayan tek takım olan yeşil beyazlılar, ilk 4 haftada Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

İttifak Holding Konyaspor, sezona iyi başlayan ekiplerden...

İlk 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan yeşil beyazlılar, 10 puan toplamayı başardı.

İŞTE GİRESUNSPOR KONYASPOR MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ

Giresunspor ile Konyaspor arasında oynanan 12 lig maçının sadece ikisi berabere biterken (3G-7G), bu iki beraberlik de son iki karşılaşmada çıktı (2011/12 1. Lig).

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört maçı da gol atamadan kaybeden Giresunspor, bunu lig tarihinde bir sezonun ilk beş haftalık sürecinde yaşayan (hükmen yenilgiler hariç) ikinci takım olabilir (Malatyaspor; 2001/02).

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Konyaspor (3G 1B), lig tarihinde ilk kez bir sezona beş maçlık yenilmezlik serisiyle başlamak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'de 22 maçtır kazanamayan Giresunspor (5B 17M), son galibiyetini Aralık 1976'da Trabzonspor'u iç sahada mağlup ederek aldı (2-0).

Deplasmanda dört maçtır kaybetmeyen (2G 2B) ve bu karşılaşmaların üçünde gol yemeyen Konyaspor, önceki üç maçlık süreçten puansız ayrılmış ve kalesinde toplam dokuz gol görmüştü.

2021/22 Süper Lig sezonunda Giresunspor'dan (41) daha az faul yapan tek takım Yeni Malatyaspor (33). .

Bu sezon Giresunspor formasıyla Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan (11) ve şut pası veren (8) oyuncu Zeki Yavru.

Konyaspor forması giyen Sokol Cikalleshi, bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımına 4 puan kazandırdı (2 gol & 1 asist).

Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atan Abdülkerim Bardakçı, daha önce forma giydiği toplam 53 karşılaşmada kaydettiği gol sayısına (3) ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kariyerinde Giresunspor'a rakip olduğu üç lig maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı (2G 1B).