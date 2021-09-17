TYP kura sonuçları 2021 sorgulama: TYP GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? GSB temizlik görevlisi alımı sonuçları...

3- İzleyici olarak giriş yapmak isteyen kişilerden HES kodu talep edilecektir. HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif sonuçlu PCR testi yok ise katılıma müsaade edilmeyecektir. İlgililere ilanen duyurulur.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.