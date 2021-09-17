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Feci olay! Tramvay ile durak arasına düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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Feci olay! Tramvay ile durak arasına düştü

Fatih Gülhane İstasyonu'nunda tramvay ile durak arasına düşen Cengiz Ayanoğlu (75) sıkışarak yaralandı. Bacağı kırılan Cengiz Ayanoğlu, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih Fatih Gülhane İstasyonu'nunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Ayanoğlu, indiği tramvayda dengesini kaybederek tramvay ile durak arasına düşerek sıkıştı.

Bacağı kırılan Cengiz Ayanoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü. Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, Cengiz Ayanoğlu tedavi altına alındı.

"YARDIM' DİYE ÇIĞLIK ATTI"
Görgü tanığı Cengiz Akkurt, "Tramvayın geçtiği sırada camla arasına girdi. Hemen tramvayı durdurduk. İlk müdahaleyi biz burada yaptık. Trafik polisi arkasındaydı. İtfaiye, ambulans hepsi geldi. Ama durumu baya kötüydü. Tramvay hareket ederken camın arkasına geçti. Tramvay bir anda hızlanınca ayağı kaydı. Sıkışınca 'yardım' diye çığlık atınca durdurduk tramvayı" dedi.

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