Feci olay! Tramvay ile durak arasına düştü

"YARDIM' DİYE ÇIĞLIK ATTI"

Görgü tanığı Cengiz Akkurt, "Tramvayın geçtiği sırada camla arasına girdi. Hemen tramvayı durdurduk. İlk müdahaleyi biz burada yaptık. Trafik polisi arkasındaydı. İtfaiye, ambulans hepsi geldi. Ama durumu baya kötüydü. Tramvay hareket ederken camın arkasına geçti. Tramvay bir anda hızlanınca ayağı kaydı. Sıkışınca 'yardım' diye çığlık atınca durdurduk tramvayı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN