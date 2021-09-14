AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları gerçekleştirilecek.



BALIKESİR'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamayan bölge toplantılarına bu yıl Balıkesir ile başlanacak. Bu toplantıda; Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olmak üzere 21 şehirden 201 AK Partili Belediye Başkanı Balıkesir'de bir araya gelecek.



Ayrıca bölge toplantılara o bölgedeki AK Partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının beraberinde; büyükşehir meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları, il başkanları, il yerel yönetimler, kadın ve gençlik kolları başkanları da katılacak. Balıkesir'in ardından Bölge Toplantıları'nın 15-16-17 Ekim'de Ordu'da, 22-23-24 Ekim'de Şırnak'ta ve Kasım ayında da Antalya'da yapılması planlanıyor.





"HEM EĞİTİM HEM DE BİLGİ PAYLAŞIMA YÖNELİK TOPLANTILAR OLACAK"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından söz konusu toplantılarla ilgili yapılan açıklamada; 31 Mart'tan sonra geçen üç yılda AK Belediyeler'in genel durumu ele alınacak. Hem eğitim hem de bilgi paylaşıma yönelik toplantılar olacak. Bölge toplantılarında geçmiş dönemlerden başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, belediye başkanlarına aktarabileceği ortam oluşturulacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu moderatörlüğünde Samsun Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Menderes Tevfik Türel tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.



Geçmişteki tecrübelerin güncel belediyecilik anlayışı ile harmanlandığı vizyoner eğitim programı daha sonra alanında uzman kadrolar tarafından yapılacak olan dijital siyasal iletişim, beden dili, halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konulu eğitimlerle devam edecek.



İllerin kendine özel sorunlarını ve taleplerinin bildirilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklardan Bakan Yardımcıları ve ilgili kurumların Genel Müdürleri bölge toplantılarına davet edilecek. Böylelikle şehrin sorunları ilk ağızdan dinlenmiş ve belediyelerin ve şehrin talepleri Bakanlıklara iletilmiş olacak. Toplantılar vesilesiyle Bakan Yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının da kaynaşması hedefleniyor.