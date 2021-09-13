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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli kabul! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli kabul! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti. Görüşmede Bakan Akar, 'Tek millet iki devlet' anlayışıyla Türkiye'nin, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede Bakan Akar, 'Tek millet iki devlet' anlayışıyla Türkiye'nin, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Akar, ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasından dolayı Veliyev'i tebrik edip, kendisine görevinde başarılar diledi.



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