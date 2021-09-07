Son dakika: Antalya'da korkutan deprem! Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son dakika haberleri... Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.14'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 26,02 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kumluca ilçesine 84,42 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.07 14:14:57 36.0967 31.0817 5.3 -.- 4.5 4.2 AKDENIZ İlksel
2021.09.07 13:41:30 37.8647 29.6393 16.2 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.09.07 13:16:46 36.4135 27.3085 7.9 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 13:05:23 38.0052 29.3128 10.9 -.- 1.8 -.- PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.09.07 13:03:53 37.6595 26.9758 8.8 -.- 1.8 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.09.07 12:56:17 37.5803 38.4318 5.0 -.- 1.7 -.- OVACIK-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2021.09.07 12:42:39 37.8042 29.6565 1.7 -.- 3.9 3.9 CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.09.07 12:25:56 37.6975 27.1777 22.1 -.- 1.4 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.09.07 12:21:58 37.7120 26.9235 5.0 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.07 12:20:05 37.6632 26.9538 8.9 -.- 1.5 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.09.07 12:10:53 36.9658 28.9062 3.6 -.- 1.7 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.09.07 12:01:41 37.8155 29.6482 9.4 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.09.07 11:50:00 36.2640 26.9818 7.1 -.- 3.2 3.4 AKDENIZ İlksel
2021.09.07 11:23:32 35.8113 31.1527 11.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.07 11:05:10 37.6597 26.9590 7.9 -.- 1.9 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.09.07 11:03:49 37.7057 26.9172 16.6 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.07 10:30:24 37.6867 26.9538 9.4 -.- 2.2 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.09.07 10:04:51 36.1798 27.3313 8.7 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 09:32:50 36.4155 27.2643 5.0 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 09:20:18 38.2590 38.6508 5.2 -.- 1.5 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.09.07 08:59:33 36.2985 27.0692 9.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.07 06:34:27 36.3090 31.8055 92.5 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 06:03:05 35.3185 25.6805 28.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 05:43:20 36.2987 27.1928 15.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 05:30:03 36.6165 37.5932 15.6 -.- 2.1 -.- ASAGIBEYLERBEYI-ELBEYLI (KILIS) İlksel
2021.09.07 05:03:44 36.4263 27.0232 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.07 05:01:15 45.1870 24.0843 5.4 -.- 3.4 -.- ROMANYA İlksel
2021.09.07 03:19:24 36.7018 27.6105 13.0 -.- 1.3 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.09.07 02:31:43 36.3132 27.0460 8.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.07 01:55:30 36.3953 27.1573 19.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.07 00:38:25 37.9142 26.9193 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.07 00:37:05 36.3615 27.0693 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.07 00:32:45 36.2910 27.1152 11.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.06 23:18:38 36.3328 27.2082 25.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.06 22:39:36 37.8737 29.6080 4.8 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.09.06 22:19:03 36.3537 27.1673 13.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.06 22:15:00 36.2502 27.1823 19.2 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.06 21:27:35 36.5315 28.7447 7.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.06 21:26:35 37.0348 28.2158 7.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
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