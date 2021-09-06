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Son dakika: Ara, Bul, Yok Et! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2021
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Son dakika: Ara, Bul, Yok Et! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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