Instagram akış yenilenemedi hatası! Instagram error veriyor! Instagram’a giremiyorum neden açılmıyor?

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Konuyla ilgili bir açıklama yapılmasa da akış yenilenemedi hatası göze çarpıyor. Bazı kullanıcılarda "story" adı verilen hikaye özelliğinin çalışmadığı, bazı kullanıcılarda da mesaj gönderilmediği belirtiliyor.

INSTAGRAM ERROR VERİYOR!

Instagram'da kullanıcılar "akış yenilenemedi" hatası ile karşılaşıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.