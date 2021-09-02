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Instagram akış yenilenemedi hatası! Instagram error veriyor! Instagram’a giremiyorum neden açılmıyor?

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Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Instagram akış yenilenemedi hatası! Instagram error veriyor! Instagram’a giremiyorum neden açılmıyor?

Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram error veriyor hatası arama motorlarında sorgulanıyor. Instagram’a giremiyorum neden açılmıyor sorusuna sosyal medya kullanıcıları yanıt arıyor. Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram’da erişim sıkıntıları yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcılar Instagram akış yenilenemedi hatası alıyor. Peki; Instagram neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi hatası sebebi nedir?

Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram error veriyor hatası sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram'a giremiyorum neden açılmıyor sorusuna sosyal medya kullanıcıları yanıt arıyor. Milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram sık sık çökmesiyle biliniyor. Facebook'un sahip olduğu Instagram'a 2 Eylül günü erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Instagram’a erişim sıkıntısı sürüyor! INSTAGRAM'A ERİŞİM SIKINTISI SÜRÜYOR!

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Konuyla ilgili bir açıklama yapılmasa da akış yenilenemedi hatası göze çarpıyor. Bazı kullanıcılarda "story" adı verilen hikaye özelliğinin çalışmadığı, bazı kullanıcılarda da mesaj gönderilmediği belirtiliyor.

INSTAGRAM ERROR VERİYOR!

Instagram'da kullanıcılar "akış yenilenemedi" hatası ile karşılaşıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

Sorunun ABD eyaletlerinde yoğun olarak yaşandığını söylemek mümkün ancak Türkiye'de de hata görülüyor.

Kesinti şu anda hem iPhone hem de Android kullanıcılarını etkiliyor.

AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI DÜZELTME

Instagram'da bazı kullanıcılar ise "akış yenilenemedi" hatası ile karşılaşıyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Çözüm için yapabileceğiniz bazı öneriler şöyle;

Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.

Telefonu Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek telefon belleğiyle ilgili sorunları genel olarak çözer ve Instagram'ın kendi kendine sürekli kapanmasını önleyebilir. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatınız.

Instagram'ı Güncelleyin

Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi çözmüş olabilir. Güncellemelerinizi kontrol edin.

Çakışan Uygulamaları Kontrol Edin

Bazen, uygulamalar aynı kaynakları kullanır ve birbirilerinin çökmesine neden olabilir. Instagram çökmeye başlamadan önce iPhone, Android cihazınıza hangi uygulamayı kurduğunuzu hatırlayın. Zorla durdurun (Android) veya kaldırın.

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