Başkan Erdoğan’dan Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’nde flaş açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN: SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM

Mezuniyet heyecanlarını paylaştığımız 45'i kadın 462 subayımız ile... Her birini tebrik ediyorum. Zorlu seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla neticelendirerek bizleri gururlandıran kadın astsubay ve subaylarımızı özellikle tebrik ediyorum. Sizleri en donanımlı şekilde yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Sizler şurada bulunan evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz azdır. Bunun en güzel örneğini Doğu Karadeniz'de yaşadım. Batı Karadeniz'de yaşadım. Ve Orta, Akdeniz, Muğla, Antalya buralarda yaşadım. Hele hele helikopterler evlerin çatısındaki vatandaşlarımız sahil güvenliğin helikopterleriyle oradan inip, anneleri babaları çocukları hele hele sepetin içerisinde yavruları çıkartıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Dünyada bunların örneği yok. Korku nedir bilmiyorlar. Korkuyu, korkutuyorlar. Her türlü fedakarlığı yaparak. Bartın'da Sinop'ta Kastamonu'da netice aldık. Aynı şekilde Antalya'da Muğla'da bütün o yangınların içinden ve o bölgelerden vatandaşlarımızı kurtardılar. Aynı şekil Doğu Karadeniz'de Arhavi'den Rize merkeze kadar büyük başarılara imza attılar.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Şimdi de kadrosuna katılan 3213 yeni personelle jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımız, asayişten teröre, milletimizin huzur ve emniyetine kadar her alanda daha güçlenmiştir. Bugün mezuniyet töreninde akademimize yapılan yeni hizmet binalarının da açılışını az önce gerçekleştirdik. Dünyada bir benzeri olmayan akademi ve fakültenin açılışını yaptık. Yurtlar da bir taraftan yapılıyor. Bu kadar kısa zamanda bu binalarımızın bitmiş olması. 3 yıllık çalışmanın ardından hizmete almak Cumhurbaşkanı olarak doğrusu gururlandım. Sizlerin vergisiyle sizlerin verdikleriyle biz de bu yatırımları gerçekleştiriyoruz.