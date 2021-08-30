TCDD Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır? 30 Ağustos Zafer Treni bileti nereden alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TCDD 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara'dan Dumlupınar'a sefer düzenleyecek. Zafer Treni hatıra bileti almak isteyen birçok kişi hayali seferde yolculuk edecek. İşte, TCDD Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır?

TCDD aracılığıyla Zafer Treni'nde yolculuk etmek isteyen kişiler hatıra bilet için araştırmalara başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan yapılan açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle; 29 Ağustos Pazar günü Ankara'dan Dumlupınar'a hareket edecek "ZAFER TRENİ" Mustafa Kemal Paşa'nın 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar da söylediği "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Sözlerinden ilhamla "YÜKSELEN YENİ NESİL" temsilcilerini milli mücadelemizin yüzüncü yıl etkinliklerinin merkezine almak gayesiyle; Cumhuriyeti kuranların izinde, Cumhuriyeti yükseltip yaşatanların desteği ile Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinin esin kaynağı, Sivas Kongresi'nde "Ya istiklâl, ya ölüm!" kararının alınmasının öncüsü 18 yaşındaki Balıkesirli Tıbbiyeli Hikmet çizgisinde, ülkemizi yükseltip yaşatma iradesi olanlar, Kemalettin Kamu'nun "Dumlupınar Yolunda" şiirindeki gibi Zafer Treninde yerlerini alıyor." denildi.