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Son dakika: Hatay'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: Hatay’da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, 43 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirlenen A.E'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 43 yabancı uyruklu, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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