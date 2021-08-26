Meteoroloji’den hastalara sıcaklık uyarısı! A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları canlı yayında anlattı

Kuruçay yurt geneli için beklentileri şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'ye güneyden gelecek sıcaklık 36-37 dereceleri gösterecek. İzmir ve Manisa arasında da 34-35 dereceler olacak. Sıcaklıklardan en çok etkilenecek yer ise Güney Doğu. Sadece Doğu Karadeniz'de 3 ila 4 gün yağmur bekleniyor. 4 derecelik sıcaklığın artışı Trakya'da da bekleniyor."