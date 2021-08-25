"Manavgat'ı 1000 TL'ye yaktım" diyen Ali Tüzün'ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama
Manavgat yangını hakkında soruşturma devam ederken yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Tüzün hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Tüzün'ün ses kaydını jandarmaya teslim eden Özlem Taşdöven, "Bu kişi benim komşu köylüm. Bu orman yangını, canımız gidiyor. Vatana ihanetle eş değer, yeşil vatanı yakanı affetmem." açıklamasında bulundu.
Antalya'ya bağlı Akseki ilçesinde, büyük Manavgat yangınıyla eş zamanlı başlayan orman yangınını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Tüzün'ü ihbar eden Özlem Taşdöven (40), ilk kez konuştu.
Ali Tüzün'ün sevgilisi olduğu yönündeki iddialara da cevap veren Özlem Taşdöven "Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Kayıtlarda da mevcut, para karşılığı yaktığını ifade ediyor" dedi.
Özlem Taşdöven bir süre önce Şakir ismindeki maymunun kaybolduğunu belirterek "Ben maymunumu bulmak için telefonuma konuşmaları kayıt eden program yüklettim.
Ben Akseki Cemaller köyündenim. Ali ise Güneyyaka köyünden. Kendisinden ben yıllardır köy ürünleri satın alırım. O gün de motor satın almak için aramıştım." dedi.
SES KAYDI VAR
Taşdöven, "O bana köyde çıkan yangının kendisini para alıp çıkardığını anlattı. Kaybolan maymunum Şakir nedeni ile konuşmaları telefonum otomatik kaydediyordu. Ses kaydını güvenlik güçlerine ilettim.
Bu orman yangını. Canımız gidiyor. Vatana ihanet ile eş değir. Ali gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmemiş ancak ses kaydı var" diye konuştu.
KİM OLSA ŞİKAYET EDERDİM
Özlem Taşdöven "ormanları yakan kim olursa olsun şikayet ederim. Yeşil vatanı yakanı asla affetmem. Hala alevler canlıların can çekişi insanların gözyaşı gözümün önünden gitmiyor" diye konuştu.
ALİ TÜZÜN'ÜN ABİSİ KONUŞTU: 'KARDEŞİM BOŞBOĞAZDIR'
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Ali Tüzün'ün ağabeyi Alaattin de kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatmış ve "Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi.
Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" demişti.
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