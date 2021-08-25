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"Manavgat'ı 1000 TL'ye yaktım" diyen Ali Tüzün'ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Manavgat’ı 1000 TL’ye yaktım diyen Ali Tüzün’ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama

Manavgat yangını hakkında soruşturma devam ederken yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Tüzün hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Tüzün'ün ses kaydını jandarmaya teslim eden Özlem Taşdöven, "Bu kişi benim komşu köylüm. Bu orman yangını, canımız gidiyor. Vatana ihanetle eş değer, yeşil vatanı yakanı affetmem." açıklamasında bulundu.

Antalya'ya bağlı Akseki ilçesinde, büyük Manavgat yangınıyla eş zamanlı başlayan orman yangınını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Tüzün'ü ihbar eden Özlem Taşdöven (40), ilk kez konuştu.

Manavgat’ı 1000 TL’ye yaktım diyen Ali Tüzün’ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama

Ali Tüzün'ün sevgilisi olduğu yönündeki iddialara da cevap veren Özlem Taşdöven "Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Kayıtlarda da mevcut, para karşılığı yaktığını ifade ediyor" dedi.

Manavgat’ı 1000 TL’ye yaktım diyen Ali Tüzün’ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama

Özlem Taşdöven bir süre önce Şakir ismindeki maymunun kaybolduğunu belirterek "Ben maymunumu bulmak için telefonuma konuşmaları kayıt eden program yüklettim.

Manavgat’ı 1000 TL’ye yaktım diyen Ali Tüzün’ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama

Ben Akseki Cemaller köyündenim. Ali ise Güneyyaka köyünden. Kendisinden ben yıllardır köy ürünleri satın alırım. O gün de motor satın almak için aramıştım." dedi.

Manavgat’ı 1000 TL’ye yaktım diyen Ali Tüzün’ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama

SES KAYDI VAR

Taşdöven, "O bana köyde çıkan yangının kendisini para alıp çıkardığını anlattı. Kaybolan maymunum Şakir nedeni ile konuşmaları telefonum otomatik kaydediyordu. Ses kaydını güvenlik güçlerine ilettim.

Manavgat’ı 1000 TL’ye yaktım diyen Ali Tüzün’ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama

Bu orman yangını. Canımız gidiyor. Vatana ihanet ile eş değir. Ali gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmemiş ancak ses kaydı var" diye konuştu.

Manavgat’ı 1000 TL’ye yaktım diyen Ali Tüzün’ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama

KİM OLSA ŞİKAYET EDERDİM

Özlem Taşdöven "ormanları yakan kim olursa olsun şikayet ederim. Yeşil vatanı yakanı asla affetmem. Hala alevler canlıların can çekişi insanların gözyaşı gözümün önünden gitmiyor" diye konuştu.

Manavgat’ı 1000 TL’ye yaktım diyen Ali Tüzün’ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama

ALİ TÜZÜN'ÜN ABİSİ KONUŞTU: 'KARDEŞİM BOŞBOĞAZDIR'

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Ali Tüzün'ün ağabeyi Alaattin de kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatmış ve "Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi.

Manavgat’ı 1000 TL’ye yaktım diyen Ali Tüzün’ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama

Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" demişti.

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