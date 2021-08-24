25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısını açıkladı!

Son dakika: Sağlık Bakanlığı Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısını açıkladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı Türkiye’de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısını açıkladı!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti. 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 90 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA