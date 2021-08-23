Kız arkadaşı jandarmaya teslim etti! Manavgat yangını için tutuklanan Ali Y.’nin kan donduran ses kaydı

Ali telefonla beni aramıştı 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkisindeki yangını bin lira karşılığında ben çıkardım. Hatta yangını çıkarmak için para veren kişi 250 lira da fazla verdi. Bu kişi bana 'Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyle' diye talimat verdi.