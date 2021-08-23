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İstanbul'da siber dolandırıcılara operasyon! Onlarca gözaltı var

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Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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İstanbul’da siber dolandırıcılara operasyon! Onlarca gözaltı var

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde 22 adrese operasyon düzenledi. Mobil jammerlerın da kullanıldığı operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Forex piyasası dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu önceden belirlenen il genelindeki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Mobil jammerlerin de kullanıldığı operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy Göztepe'de bulunan bir adrese sabahın erken saatlerde özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapıldı. Baskın sonucu bir kişi gözaltına alınırken, evde aramalar yapıldı, bazı dijital materyallere el konuldu.

Operasyon öncesi, şüphelinin internet ortamında herhangi bir işlem yapamaması için mobil jammer kullanıldı. Şüpheli, evde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul’da siber dolandırıcılık operasyonu İSTANBUL'DA SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

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