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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 21 Ağustos Cumartesi vaka tablosu

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Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 21 Ağustos Cumartesi vaka tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını muhteva eden günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını açıkladı. Günlük tablonun açıklanmasıyla birlikte paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahretitn Koca, vatandaşlara uyarıda bulundu.

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 282 bin 857 testte 19 bin 351 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 73,78, 2'nci doz ortalaması yüzde 56,33 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 796 bin 679, 2'nci dozda 34 milyon 963 bin 740 ve 3'üncü dozda 7 milyon 572 bin 792 olmak üzere toplam 88 milyon 443 bin 350 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim.'' ifadelerini kullandı.

20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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