Van'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 20 Ağustos AFAD, Kandilli son depremler | SON DAKİKA
Son dakika... Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Saray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 20 Ağustos tarihli son depremler listesi...
Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Van'ın Saray ilçesine bağlı Yamanyurt mahallesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.21'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.20 10:21:01 38.5265 44.2975 5.0 -.- 3.9 4.0 YAMANYURT-SARAY (VAN) İlksel
2021.08.20 10:12:57 38.6800 44.1068 9.9 -.- 2.1 -.- MEHMETALAN-OZALP (VAN) İlksel
2021.08.20 10:05:24 38.4915 44.2633 15.0 -.- 2.1 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2021.08.20 09:54:28 38.5005 44.2273 3.4 -.- 3.5 3.4 KECIKAYASI-SARAY (VAN) İlksel
2021.08.20 09:33:21 38.7892 38.8695 5.7 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-(ELAZIG) İlksel
2021.08.20 09:21:08 36.4248 27.0580 6.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 07:47:29 36.3873 27.1577 1.8 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 07:32:25 36.4723 27.0643 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 07:07:45 36.3270 27.1128 24.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 07:01:15 36.3340 27.0873 24.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.20 04:44:48 36.3170 27.1578 24.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 04:35:36 36.1957 27.0402 9.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.20 04:31:33 36.3668 27.1335 25.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 03:11:59 36.3310 27.1392 20.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:58:47 36.4267 27.2563 5.0 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:53:39 36.3663 27.1847 13.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:44:36 36.3338 27.1423 17.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:36:58 36.3995 27.0837 6.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:25:16 36.3548 27.1648 20.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:11:00 36.4172 27.0183 5.6 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.08.20 01:44:55 36.4187 26.9863 5.9 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.20 01:29:30 36.3758 27.1558 3.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 00:49:12 34.2260 32.6842 5.8 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.08.20 00:30:09 36.4027 27.0733 10.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 00:22:59 36.3587 27.0970 8.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 00:10:52 36.3970 27.0765 12.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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