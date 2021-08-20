Van’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 20 Ağustos AFAD, Kandilli son depremler | SON DAKİKA

Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Van'ın Saray ilçesine bağlı Yamanyurt mahallesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.21'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi.