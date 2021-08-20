HDP’lilerden acılı ailelere çirkin tahrik

İl il gezerek, herkesi 3 Eylül'de Diyarbakır'da yapılacak mitinge davet eden 9 aile, Muş'tan Ağrı'ya gelerek, HDP il binası önünde eylem yaptı.

HDP'liler ise ailelerin sesini müzik açıp bastırmaya çalışırken, il binasından parti bayraklarını salladı. Bunun üzerine aileler, slogan atarak, il binasına girmeye çalıştı. Ailelere, bina önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri engel oldu.

Diyarbakır anneleri de, evlat nöbetinin 2'nci yılına girerken kendilerine destek için Ağrı Belediyesi'nin öncülüğünde 22 Ağustos Pazar günü 2 bin kişiyle düzenlenecek "Beyaz Yürüyüş" öncesi, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.