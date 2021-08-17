19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Komandolar Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika: Komandolar Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
ABONE OL
Son dakika: Komandolar Irak’ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kahraman komandoların, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaptığı, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." bilgisine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA