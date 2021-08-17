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Rus savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Rus savaş gemisi Sarayburnu Limanı’na demirledi

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Amiral Essen' adlı savaş gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Çok sayıda askerin bulunduğu savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemide çok sayıda askerin olduğu görülürken bir asker geminin ön bölümünde nöbet tuttu. Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı 'Amiral Essen' adlı savaş gemisi dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Rus savaş gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 kurtarma römorkörü yardımıyla Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Bugün sabah saatlerinde geminin arka bölümünde çok sayıda Rus askerin olduğunu görüldü. Geminin ön bölümünde ise bir Rus askerinin nöbet tuttuğu gözlendi.

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