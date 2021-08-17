Rus savaş gemisi Sarayburnu Limanı’na demirledi

Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemide çok sayıda askerin olduğu görülürken bir asker geminin ön bölümünde nöbet tuttu. Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı 'Amiral Essen' adlı savaş gemisi dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.