İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı
GÜNDEM Sabah
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, Vergi Usul Kanununa muhalafet suçundan tutuklandı. Tatar, kesinleşmiş cezasının infazı için Kocaeli Açık Cezaevine gönderildi.
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan kesinleşmiş infaz cezasından dolayı tutuklandı.
KOCAELİ AÇIK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı.
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan kesinleşmiş infaz cezasından dolayı tutuklanarak Kocaeli Açık Cezaevine konuldu.
4 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR
Polislerin yol uygulamasında gerçekleştirdiği GBT sorgusunda ticari usulsüzlüklerden 4 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşılan Tatar'ın, mahkemeye itiraz hakkı bulunmadığı için cezaevine girdiği öğrenildi.