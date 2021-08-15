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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de mevkidaşı Ramtane Lamamra ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de mevkidaşı Ramtane Lamamra ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

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